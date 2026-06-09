ВС РФ за сутки уничтожили 135 украинских пунктов управления БПЛА

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Южная", "Север", "Запад" и "Восток" уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками, заявили российские военные во вторник.

"Вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боев октокоптеров R-18, две единицы инженерной техники, четыре мотоцикла и девять наземных робототехнических комплексов противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.

По словам начальника пресс-центра группировки "Южная" Вадима Астафьева, за сутки войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены девять антенн связи и БПЛА, девять терминалов Starlink и 13 наземных робототехнических комплексов.

"Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито шесть беспилотников противника", - сообщил Астафьев.

В зоне ответственности группировки "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены 53 пункта управления дронами, две станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и шесть полевых складов боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Также, по его данным, уничтожены 66 беспилотников, 80 тяжелых боевых гексокоптеров и три барражирующих боеприпаса ВСУ.

По данным офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова, за сутки группировка уничтожила восемь станций спутниковой связи Starlink, 28 дронов и 30 пунктов управления беспилотной авиации.