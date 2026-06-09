Женщина погибла при атаке дрона на жилой дом под Белгородом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница погибла в понедельник при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области во вторник.

"После проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы установлено, что в посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительница. Личность погибшей установлена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в понедельник, в поселке Малиновка от удара FPV-дрона огнем уничтожена квартира в многоквартирном доме. Информации о пострадавших и жертвах не было.