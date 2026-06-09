Военные заявили, что российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Центр", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ, группировки "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю.

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