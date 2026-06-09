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Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В настоящий момент телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил о необходимости серьёзной подготовки каждого разговора.

"Сейчас посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе", - отметил Песков. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле необходимость прямого контакта президентов РФ и США.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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