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Точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Точной даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию пока нет, но в Кремле их будут рады видеть в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Точной даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас "посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе".

"Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Стив Уиткофф Джаред Кушнер США
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