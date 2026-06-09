Истребители и бомбардировщики РФ провели учение в Калининградской области на фоне маневров НАТО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Балтийского флота РФ провели учение по перебазированию на аэродромы рассредоточения в Калининградской области, сообщил флот во вторник.

Учение морской авиации Балтийского флота РФ прошло на фоне серии маневров НАТО близ границ России.

"В ходе летно-тактического учения летчики и инженерно-технический состав отработали подготовку техники к вылету, вывод самолетов из-под удара условного противника и перебазирование на аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В учении было задействовано свыше 10 самолетов соединения морской авиации Балтийского флота", - сказали в пресс-службе.

По её данным, также в ходе учения летчики на различных высотах, в том числе на предельно низких, отработали воздушные бои с условным противником.

"В рамках перебазирования на аэродромы рассредоточения экипажи самолетов уложились в нормативы по выводу сил из-под удара, выполнив поставленную задачу", - сообщила пресс-служба Балтфлота.

3 июня пресс-служба латвийского Минобороны объявила о проведении на военно-авиационном полигоне Юрмалциемс учений НАТО Baltic Zenith 2026. В них принимают участие военнослужащие вооруженных сил Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Полигон Юрмалциемс расположен на побережье Балтийского моря.

5 июня пресс-служба Минобороны Польши информировала, что корабли НАТО приступили к выполнению задач в рамках учений Baltic Operation 26 (BALTOPS 26). 20 кораблей союзников направились в районы проведения учений в Балтийском море. Также сообщалось, что в Эстонию в рамках BALTOPS прибыл контингент корпуса морской пехоты США, который пробудет там до конца июня.

8 июня Североатлантический альянс сообщил, что Авиационное командование НАТО начинает крупные военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026, которые с 8 по 19 июня будут проходить по всей Европе, в том числе вблизи границ России.

Кроме того, в минувший понедельник пресс-служба литовского Минобороны сообщила о старте учений Добровольческих сил охраны края (KASP), которые проходят на территории Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области РФ. В ходе учений, в частности, будет отрабатываться взаимодействие с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО.