Вводить плату за включение мобильных телефонов в единую базу IMEI-номеров не планируется

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять поправку к законопроекту о противодействию кибермошенничеству ("Антифрод-2"), по которой не будет взиматься плата за внесение уникальных номеров телефонов в создаваемую единую базу IMEI, заявил председатель комитета Сергей Боярский.

"Еще важный момент, который мы согласовали в версии второго чтения, - создание базы IMEI-номеров (уникальный номер устройства - ИФ). Было много разных дискуссий на этот счет, была некая даже дезинформация о том, что нельзя будет привозить телефоны из-за рубежа, появится какая-то плата за включение оборудования в базу. Никакой платы взиматься не будет", - сказал он.

По его словам, база таких номеров будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством России.

Кроме того, одобрена поправка, по которой без предварительного согласия абонента массовые вызовы могут осуществляться только в целях информирования абонента в случае, если обязанность по такому информированию установлена федеральным законом и нормативными правовыми актами президента, правительства России, а также Банка Росси, сказал Боярский.

Для соблюдения баланса Минцифры будет вправе установить предельный размер платы за осуществление иных массовых вызовов в целях информирования. При этом для такого информирования необходимо получение согласия абонентов.

