Дума рассмотрит проект закона об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Государственная Дума РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект об усилении контроля за иностранными агентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иностранными агентами", - написал он в своем канале в Мах.

Володин отметил, что сейчас банки обязаны предоставлять в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе.

Законодательной инициативой предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией, в том числе: предусмотреть возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иностранных агентов в электронной форме; обязать банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста, сообщил он.

По его мнению, "это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства".

"Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну", - написал председатель Госдумы.