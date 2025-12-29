Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Законодательные нормы о повышенной налоговой ставке для иноагентов вступят в силу с первого января, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Иноагентов лишат налоговых льгот. Для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. Те, кто предал нашу страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - написал Володин в своем канале в Мах о законах, вступающих в силу в первый месяц 2026 года.

Другим законом с 28 января усиливается контроль за мигрантами: МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов, говорится в канале председателя Госдумы.



