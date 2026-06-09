Долина попросила суд взыскать более 176 млн руб. с обманувших ее мошенников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск Ларисы Долиной к четверым мошенникам, осужденным за обман певицы с недвижимостью.

"В суд поступило исковое заявление Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как следует из искового заявления, "приговором Балашихинского горсуда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Долиной признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 млн 141 тыс. рублей".

Ранее, четверо мошенников были осуждены по делу о мошенничестве в отношении Долиной на сроки от 4 до 7,3 лет колонии.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей её квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

После длительной судебной тяжбы квартира была возвращена покупательнице Полине Лурье.

Как указал в своем решении Верховный суд России, заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной; существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном случае.

Позже президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик заявил, что после громкой истории с продажей квартиры певицы россияне стали чаще обращаться к нотариусам за удостоверением сделок с недвижимостью.



