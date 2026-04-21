История с квартирой Долиной увеличила спрос на нотариальное удостоверение сделок с жильем

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще обращаться к нотариусам за удостоверением сделок с недвижимостью после громкой истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долины, заявил на пресс-конференции президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

"По нашей статистике, количество удостоверенных нотариусами договоров с недвижимостью увеличилось в 2025 году по сравнению с 2024-м на 24%. Конечно же, это обусловлено теми факторами, которые были связаны с так называемыми ведомыми продавцами, с делом Долиной", - сказал он.

По словам президента ФНП, граждане массово задумались о рисках простой письменной формы сделок и стали обращаться к нотариусам. Он напомнил, что нотариусы гарантируют правовую чистоту сделки, а сделки регистрируются в силу закона максимально оперативно.

"И, конечно же, если говорить про дело Долиной, мне кажется, что если бы участники этой сделки обратились к нотариусу, то любой добросовестный нотариус в удостоверении этой сделки отказал. И этой истории бы не произошло", - сказал Корсик.

В августе 2025 года стало известно, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников: под их воздействием она продала квартиру в Хамовниках, передала им деньги, но потом оспорила сделку в суде. Хамовнический суд вернул Долиной квартиру, но покупательница Полина Лурье оспорила это решение.

16 декабря 2025 года Верховный суд России отменил ранее вынесенные решения судов, которые признали продажу квартиры недействительной, и вернул дело в Мосгорсуд. Мосгорсуд 25 декабря выселил певицу из квартиры.