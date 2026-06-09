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Минобороны РФ заявило об уничтожении с утра вторника 292 беспилотников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 8:00 до 20:00 вторника перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинские дроны в течение дня сбиты над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Минобороны РФ
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