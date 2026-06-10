Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

США и Иран обменялись ударами, в Севастополе загорелась крыша музея-панорамы после атаки ВСУ, Серена Уильямс одержала первую победу после возобновления карьеры

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива в ответ на уничтожение американского вертолета Apache. По данным СМИ, в течение ночи было реализовано три волны ударов. Тегеран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в регионе. В случае повторения агрессии ответ будет еще масштабнее, заявили в Центральном штабе ВС Ирана.

- Беспилотник повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя", загорелась крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Двенадцать беспилотников сбили в течение ночи на подлете к Москве. Аэропорты Домодедово и Жуковский с вечера вторника принимали и отправляли рейсы по согласованию.

- Пожарные ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация. К аварийно-восстановительным работам приступят в среду утром.

- Дональд Трамп сообщил, что назначенный им исполняющий обязанности директора Нацразведки США Уильям Пулте вступит в должность 19 июня.

- Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возобновления карьеры. В паре с канадкой Викторией Мбоко она обыграла американку Николь Меликар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КСИР заявил, что атаковал 21 американскую цель и уничтожил четыре

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Dow Jones завершил торги в плюсе

 Dow Jones завершил торги в плюсе

Axios сообщил об атаке Ирана на базы США в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Сирены тревоги сработали в Бахрейне

Иран предупредил о более масштабных ударах по целям США при повторении агрессии

 Иран предупредил о более масштабных ударах по целям США при повторении агрессии

Вооруженные силы США завершили удары по Ирану

Пулте начнет работу в качестве и.о. директора нацразведки США 19 июня

 Пулте начнет работу в качестве и.о. директора нацразведки США 19 июня

США начали третью волну ударов по Ирану

США начали вторую волну ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2570 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9835 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов