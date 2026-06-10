Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

США и Иран обменялись ударами, в Севастополе загорелась крыша музея-панорамы после атаки ВСУ, Серена Уильямс одержала первую победу после возобновления карьеры

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива в ответ на уничтожение американского вертолета Apache. По данным СМИ, в течение ночи было реализовано три волны ударов. Тегеран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в регионе. В случае повторения агрессии ответ будет еще масштабнее, заявили в Центральном штабе ВС Ирана.

- Беспилотник повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя", загорелась крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Двенадцать беспилотников сбили в течение ночи на подлете к Москве. Аэропорты Домодедово и Жуковский с вечера вторника принимали и отправляли рейсы по согласованию.

- Пожарные ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация. К аварийно-восстановительным работам приступят в среду утром.

- Дональд Трамп сообщил, что назначенный им исполняющий обязанности директора Нацразведки США Уильям Пулте вступит в должность 19 июня.

- Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возобновления карьеры. В паре с канадкой Викторией Мбоко она обыграла американку Николь Меликар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф на турнире категории WTA 500 в Лондоне.