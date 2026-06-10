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Самарский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в АО "Международный аэропорт "Курумоч" (Самара, находится под управлением УК "Аэропорты регионов") сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Запрет на прием и отправку рейсов вводился ранее в среду для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах сообщал, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, позже - о режиме "Атака БПЛА" в Новокуйбышевске и ракетной опасности в регионе.

Росавиация Самара
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