Более 200 тыс. человек с гепатитом С планируют пролечить в России в 2026 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Свыше 107 тыс. человек с хроническим гепатитом С получили противовирусную терапию в 2025 году; Минздрав России в текущем году планирует пролечить вдвое больше таких пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2025 году число пациентов с хроническим гепатитом С, получивших противовирусную терапию, выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысило 107 тыс. человек. В текущем году мы планируем пролечить вдвое больше пациентов", - сказал Мурашко в среду в приветствии участникам Национального экспертного совета по вопросам элиминации вирусных гепатитов в РФ.

По его словам, лекарственное обеспечение детей с гепатитом С организовано через президентский фонд "Круг добра". Все, кому показана противовирусная терапия, в полном объеме и бесплатно получают современные препараты. Среди взрослых пациентов также достигнут высокий охват лечением.

В программу государственных гарантий включено скрининговое обследование населения на гепатит С, выделены необходимые объемы для дальнейшей диагностики, добавил Мурашко.

Он отметил, что в РФ достигнут значительный прогресс в контроле и совершенствовании оказания помощи больным с гепатитом.