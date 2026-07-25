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Число погибших из-за удара по турбазам в Запорожской области возросло до 12

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы в поселке Кирилловка (Запорожская область) завершены, число погибших возросло до 12, пострадавших - до 19, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", - написал он в своем канале в Max.

По словам губернатора, пострадавшие госпитализированы, с семьями погибших работают оперативные службы и психологи.

26 июля в регионе объявлено днем траура в связи с трагедией.

Ранее в субботу губернатор сообщил об атаке ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка. По первоначальным данным, погибли шесть взрослых и двое детей, 11 взрослых и трое детей получили ранения, позднее число погибших возросло до 11, пострадавших - до 16. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Запорожская область Евгений Балицкий Кирилловка
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