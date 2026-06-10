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МИД РФ заявил о готовности России защищать свои суда в Средиземном море

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право использовать все средства для защиты морской безопасности и российских грузов в Средиземном море, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов для защиты морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев", - сказала она на брифинге в среду.

Захарова подчеркнула, что "ответственность за любые возможные инциденты и рост напряженности в акватории Средиземного моря полностью ляжет на инициаторов эскалации".

По словам дипломата, задействование Евросоюзом "кораблей развернутой в Средиземном море военно-морской операции IRINI для досмотра или захвата судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права".

МИД РФ Мария Захарова
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