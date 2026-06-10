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Принят закон о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете депортировать из РФ или отказывать в выдаче или аннулировать разрешения на временное проживание иностранным гражданам, лицам без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участникам боевых действий.

Изменения внесены в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Согласно закону, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства не принимаются решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания (проживания) в РФ, решения о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в РФ, об отказе в выдаче или об аннулировании разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования, а также вида на жительство, об отказе в выдаче, в переоформлении патента, об аннулировании ранее выданного патента, об отказе в выдаче разрешения на работу или об аннулировании такого разрешения, если иностранный гражданин или лицо без гражданства: 1) проходит военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях РФ; 2) проходил (проходило) военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовал (участвовало) в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или воинских формирований РФ.

Кроме того, законом предусматривает ряд случаев, когда вид на жительство члену семьи военнослужащего не выдается, а, если имеется, аннулируется. В частности, такое возможно, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавался РФ иностранному государству, либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, неоднократно (два и более раза) подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации или передавался РФ иностранному государству; представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Также это коснется случаев, если такое лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами; выехал из РФ в иностранное государство для постоянного проживания; находился за пределами РФ более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина или со смертью его близкого родственника; ранее заключил фиктивный брак с гражданином РФ; непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство не уведомлял о подтверждении своего проживания в РФ территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Помимо упомянутых случаев, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия решения о нежелательности его пребывания (проживания) в РФ, в том числе в случае приостановления действия такого решения, или решения о неразрешении въезда в РФ данного иностранного гражданина, предусматривает закон.

Госдума
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