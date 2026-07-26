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Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области
В Балтийске
Фото: Яна Мордвинцева/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Безопасность Калининградской области в случае появления каких-либо угроз будет обеспечена всеми возможностями России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот", - сказал он на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Президент добавил: "Знаю, что соответствующие задачи перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом и желаю вам удачи".

Владимир Путин ВМФ РФ Калининградская область
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