Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат "Союза МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Уильямсом на борту приземлился в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Посадка состоялась в районе, расположенном юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Ранее в воскресенье корабль "Союз МС-28" расстыковался с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 10:03 по Москве.

После извлечения из спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, затем космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт - в США. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты корпорации "Энергия" извлекут из него все доставленные на Землю грузы, сообщили в "Роскосмосе".

Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Кудь-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс - первый.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

Астронавт NASA Уильямс отправлялся на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

На станции работает экипаж 75-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.