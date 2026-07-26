Президент РФ потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал решительно бороться с попытками захвата западными странами танкеров, как это делают с пиратами.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях (при попытках воздействовать на российский флот - ИФ), конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно - так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами", - сказал он на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, кадры опубликованы в канале Мах журналиста и автора ИС "Вести" Павла Зарубина.

Путин подчеркнул: "Надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению - по прикрытию нашего флота".

Президент в День Военно-морского флота работает в Санкт-Петербурге. Глава государства по видеосвязи заслушал доклады командующих флотами.



