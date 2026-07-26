Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

Последствия непогоды в Ростове-на-Дону. Снимок с видео Фото: Иван Лучкин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек, пострадавших во время непогоды в Ростовской области, остаются в больницах, всего за медпомощью обратились более пятидесяти человек, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в воскресенье.

"В Ростовской области идет активная работа по ликвидации последствий разгула стихии. На текущий момент в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Слюсарь добавил, что все медучреждения региона работают в штатном режиме.

Как сообщалось, штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии пострадали 28 человек, один погиб. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. В воскресенье на территории Ростова-на-Дону был введен режим ЧС.

Как сообщает МЧС региона в мессенджере Мах, действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области на 26-27 июля.