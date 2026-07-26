В Кремле заявили о дуализме в позиции Трампа по Украине

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное - не наше дело", - сказал он журналистам.

С другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование, добавил Песков.

"Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого", - подчеркнул пресс-секретарь.