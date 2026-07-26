Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Последствия непогоды в Ростове-на-Дону Фото: Иван Лучкин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону приняли решение о введении на территории города режима ЧС, сообщил глава администрации Александр Скрябин в мессенджере Мах в воскресенье.

По его данным, число пострадавших от непогоды выросло до 28 человек.

Службами зафиксировано падение более 1 тыс. деревьев. Заявки продолжают поступать.

"Отключена электроэнергия на 5 котельных АО "Теплокоммунэнерго". Выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В работе находится более 100 заявок, и они продолжают поступать. Работает 21 бригада, 25 единиц спецтехники. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей", - написал Скрябин.

Он добавил, что основной объем заявок по перебоям водоснабжения в городе отработан, вода подается потребителям. Специалисты занимаются точечной отработкой оставшихся адресов.

В ликвидации последствий разгула стихии задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Согласно сообщению МЧС региона в мессенджере Мах, действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области на 26-27 июля.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Согласно сообщению МЧС региона в мессенджере Мах, действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области на 26-27 июля.