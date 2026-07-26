Более 100 населенных пунктов остались без света в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Непогода привела к ограничению электроснабжения в более сотни населенных пунктах в 14 муниципалитетах Ростовской области, в трех муниципалитетах введены режимы ЧС, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области идет активная работа по ликвидации последствий разгула стихии (...) Повреждение линий электропередачи привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях: городах Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском, Красносулинском районах", - написал он в воскресенье в своем канале в мессенджере Мах.

"В настоящее время введены муниципальные режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, муниципальные режимы "Повышенная готовность" в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах. Из-за разгула стихии из строя вышли высоковольтные линии электропередачи, обесточились трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях. Энергетики ведут работу по ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме", - написал Слюсарь.

Глава региона сообщил, что к восстановительным работам привлечены порядка 600 человек и почти 200 аварийно-восстановительных бригад. "Прибыли и включились в работу 20 дополнительных бригад из соседних регионов - Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы на повреждённых участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения каждого потребителя", - написал губернатор Ростовской области.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии пострадали 28 человек, один погиб. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения.

В воскресенье на территории Ростова-на-Дону введен режим ЧС. Как сообщает МЧС региона в мессенджере Мах, действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Ростовской области на 26-27 июля.