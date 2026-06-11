Минцифры предупредило ИТ-компании о необходимости продлить аккредитацию для получения льгот

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. российских ИТ-компаний могут потерять льготы, если до 1 июля не подадут заявление на продление аккредитации, заполнив форму на Госуслугах, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ранее правительство продлило срок подачи заявлений на продление аккредитации до 1 июля с 1 июня.

"Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой от срочной службы (для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний - ИФ)", - уточняет Минцифры.

Решение о том, прошли ли компании процедуру подтверждения аккредитации, будет принято до 1 сентября. До 22 сентября Минцифры направит решение в личные кабинеты организаций на Госуслугах.

Подтверждение статуса аккредитованной организации - ежегодная процедура. Для подтверждения аккредитации компаниям необходимо, в частности, указать информацию о доле выручки от деятельности в области ИТ, а компаниям-правообладателям ПО - наименование и номер продукта в реестре российского ПО и выручку от его реализации.

Крупным ИТ-компаниям также нужно подтвердить исполнение нового требования по направлению 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на поддержку ИТ-образования.

Кроме того, все аккредитованные ИТ-компании, включая те, которые пользуются льготами, должны подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

От подачи заявления на подтверждение аккредитации освобождаются организации, созданные в 2026 году, а также компании, которые получат госаккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля.