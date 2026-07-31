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Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову
Жанна Немцова
Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест дочери убитого политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации.

"В отношении Немцовой Жанны Борисовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам при экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Фигурантка объявлена в розыск.

Немцова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает вплоть до лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В апреле 2024 года Минюст добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, основанный Жанной Немцовой германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за свободу").

Мосгорсуд Жанна Немцова Борис Немцов Замоскворецкий суд Москвы
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