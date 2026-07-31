Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

Жанна Немцова Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест дочери убитого политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации.

"В отношении Немцовой Жанны Борисовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам при экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Фигурантка объявлена в розыск.

Немцова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает вплоть до лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В апреле 2024 года Минюст добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, основанный Жанной Немцовой германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за свободу").