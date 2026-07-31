Суд изъял у иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" 123 объекта недвижимости в РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы изъял у восьми иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) более сотни объектов недвижимости, находящихся в регионах РФ.

"Исковое заявление о признании недействительными договоров пожертвования и обращении спорного имущества в доход РФ удовлетворено в полном объеме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Так, суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии и Швеции 123 объектов недвижимости, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 11 тыс. кв метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 га. Все они обращены в доход Российской Федерации.

Конфискованные объекты недвижимости находились в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Хакасия, Северная Осетия - Алания, Саха, Югра.

Как установлено судом, по условиям указанных сделок переоформленное имущество подлежало использованию в интересах "Свидетелей Иеговы". В связи с этим "действия зарубежных структур носят недобросовестный характер, посягают на общественные отношения в сфере защиты граждан от экстремизма и явно преследуют противоправную цель сохранить материальную базу и деструктивный потенциал экстремистского религиозного объединения".

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.