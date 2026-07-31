В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают. Они публично говорят", - сказал он журналистам в пятницу, комментируя информацию о планах ФРГ принять участие осенью во французских ядерных маневрах.

Рассуждая о "курсе Германии на милитаризацию", замминистра отметил: "Мы видим и соответствующим образом будем корректировать наши планы - политические, военно-политические, планы военного строительства".



