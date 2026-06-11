ВС РФ сообщили об ударах по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения, подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.