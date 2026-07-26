Военные РФ нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, цехам производства украинских БПЛА большой дальности, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 146 районах.