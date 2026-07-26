Восемь поездов в сообщении с Крымом задержаны из-за непогоды в Ростовской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Восемь поездов в сообщении с Крымом задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

По данным телеграм-канала ГСЭ на 12:00 по московскому времени задерживаются три состава в Крым из Москвы и один - из Санкт-Петербурга (время задержки - от 6,5 до 7 часов), а также по два поезда в Москву и Санкт-Петербург (от 4 до 5 часов).

Кроме того, задерживаются два состава ГСЭ в сообщении с Краснодарским краем: поезд в Адлер из Москвы на 8 часов и в Москву из Новороссийска на час.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб один человек, 13 пострадали.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) утром в воскресенье сообщила о задержке 89 поездов на фоне неблагоприятных погодных условий.