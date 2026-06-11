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Москва осудила осквернение памятника героям Великой Отечественной войны в армянском Гюмри

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Армении осудило осквернение мемориала героям Великой Отечественной войны во втором по величине городе Армении Гюмри, ожидает оценки со стороны официальных властей Армении.

"С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны Мемориала "Мать Армения" в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство". Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой", - говорится в заявлении посольства.

"Видим острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри", - добавили там.

В посольстве заявили: "Рассчитываем на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении, а также принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем".

Вечером в среду пресс-служба мэрии Гюмри сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса "Мать-Армения".

"Мэрия Гюмри решительно осуждает подобное поведение. Это не просто повреждение имущества. Это памятник, символизирующий подвиг и память армян, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении мэрии.

В связи с инцидентом мэрия обратились в полицию.

Армения Гюмри
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