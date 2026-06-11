Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 17 июня останутся нулевыми

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 17 июня останутся нулевыми. Эти ставки будут действовать по 23 июня включительно.

Их расчет представил Минсельхоз. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,1 за тонну пшеницы ($233,1 за предыдущий период), $218,3 - за тонну ячменя ($219), $229,3 - за тонну кукурузы ($228,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 17 875 рублей за тонну.