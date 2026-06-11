Кабмин поддержал перезапуск механизма публичной проектной инициативы в рамках СЗПК

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который перезапускает заложенный в закон о защите капитальных вложений в РФ механизм публичной проектной инициативы, то есть модель, при которой не инвестор приходит со своим проектом (частная инициатива), а само государство (РФ или регион) объявляет о нужном ему инвестиционном проекте, проводит конкурс и заключает соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с победителем.

Законопроект сенаторов (№1259047-8) и положительное заключение правительства опубликованы в электронной базе данных парламента в четверг.

Механизм публичной проектной инициативы в действующей редакции закона "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" закреплен в статье 8. Сейчас она предусматривает, что федеральные органы исполнительной власти и региональные органы власти заявляют о планируемых инвестпроектах публикуя декларации об их реализации.

Решение о размещении декларации принимается, если по оценке соотношения выгод и затрат привлечение инвестора не приведет для государства к большим издержкам, чем реализация проекта исключительно за счет бюджета. Организацию, которая будет реализовывать проект, определяют на конкурсе, победителем признается тот, кто предложит наилучшие условия, в том числе наибольший объем вложений, наименьший объем господдержки и кратчайшие сроки.

В пояснительной записке авторы указывают, что на практике механизм не запущен, так как не утверждены подзаконные акты, позволяющие заключить соглашения, а сам порядок требует значительной доработки. При этом по линии частной проектной инициативы, по данным из пояснительных материалов, уже заключено 73 СЗПК, и от публично-правовых образований часто поступают запросы о запуске публичного механизма.

Законопроект полностью излагает статью 8 в новой редакции. Инициатор инвестпроекта - федеральный орган или регион - размещает декларацию в государственной информационной системе, давая в том числе описание проекта, указывая минимальный размер капиталовложений, меры господдержки и критерии конкурса.

Декларация может предусматривать обязательство публично-правового образования обеспечить подготовку проектной документации, а также создание юрлица для реализации проекта с последующей передачей прав на него победителю конкурса. Обязательными критериями конкурса становятся наибольший объем капиталовложений, наименьший объем мер господдержки либо их отсутствие и кратчайшие сроки реализации.

Дополнительные критерии может установить правительство. При отсутствии оснований для отказа и при соответствии объема вложений установленным порогам регионы будут обязаны заключить СЗПК, в случае отказа заявитель сможет требовать заключения соглашения в судебном порядке.

Законопроект дополняет статью 39.6 Земельного кодекса уточнением - компаниям, заключившим СЗПК в порядке публичной проектной инициативы, земельный участок для реализации проекта будет предоставляться в аренду без торгов. В пояснительной записке эта норма названа мерой стимулирования.

Поддерживая законопроект, правительство одновременно требует его доработки. Ключевое замечание - риск существенного расширения объема обязательств публично-правовых образований и создания предпосылок для масштабирования предоставляемых мер господдержки. В связи с этим кабинет министров предлагает исключить из статьи 8 положения, закрепляющие обязательства РФ или региона по подготовке проектной документации инвестпроекта, а также норму, расширяющую обязательства публично-правового образования по реализации проекта.

Кроме того, правительство считает необоснованным замещение в статье 8 ключевых положений о составе заявки на конкурс и предоставляемой господдержке технической детализацией процедуры - по его мнению, такие детали должны определяться на уровне подзаконных актов. Срок применения стабилизационной оговорки для подобных СЗПК предлагается отсчитывать с момента получения разрешения на строительство основного объекта проекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.