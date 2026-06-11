Трех пропавших сборщиков черемши ищут в Иркутской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Поиски трех пропавших мужчин, отправившихся на лодке за черемшой по реке Киренга, ведутся в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг.

Мужчины уехали утром 6 июня на моторной лодке "Крым" вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Примерное расстояние от города Киренска составляет 90 км.

"До настоящего времени местонахождение мужчин не установлено, мобильная связь отсутствует", - говорится в сообщении.

Пропавшим мужчинам 61, 64 и 67 лет.

Сформирована поисково-спасательная группа. Сотрудники полиции, волонтеры и спасатели прочесывают местность в поисках пропавших.