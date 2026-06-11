Минниханов в Петербурге награжден премией Людвига Нобеля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Уточняется, что почетную награду ему вручили в четверг в Санкт-Петербурге.

Минниханов поблагодарил организаторов премии Людвига Нобеля и одноименного фонда. "Расцениваю данную награду как высокую оценку заслуг всего многонационального народа Татарстана в деле реализации стратегического курса президента нашей страны", - добавил глава республики.

Российская премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. В 2005 году премию возродили. Ежегодно она вручается за выдающиеся профессиональные достижения. В числе лауреатов - именитые политические, научные, культурные и духовные деятели страны. По сложившейся традиции церемония проводятся 11 июня - в преддверии Дня России. Успешно действует Фонд Людвига Нобеля, реализующий культурные и социальные проекты.

В 2008 году премии Людвига Нобеля был удостоен президент России Владимир Путин. В разные годы лауреатами становились Евгений Примаков, Сергей Лавров, Сергей Степашин, Леонид Рошаль, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Ирина Винер, Сергей Капица, Чингиз Айтматов, Наталья Бехтерева, Валерий Гергиев, Михаил Пиотровский, Юрий Григорович, Лариса Латынина, Карен Шахназаров, Рамзан Кадыров, Станислав Говорухин, Василий Лановой и другие известные личности.