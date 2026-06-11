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В Севастополе с 12 июня запретили заправку топлива в канистры по QR-кодам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - С завтрашнего дня на АЗС "ТЭС" запрещён отпуск топлива по QR-кодам в канистры, мера вводится для пресечения нарушений, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу.

"По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры с завтрашнего дня будет запрещен. Нам пришлось пойти на эти меры, так фиксируем много нарушений в этом сегменте", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Выдача QR-кодов стартует в четверг в 22:15. Использовать полученный код разрешается лишь в пятницу, 12 июня - в промежутке с 09:00 до 21:00.

Чтобы упростить процедуру, в чат-боте изменили порядок работы: теперь можно заранее, ещё до запуска выдачи кода, ввести регистрационный номер своего транспортного средства. После запуска пользователю останется лишь выбрать нужный тип топлива и направить заявку.

При этом количество доступных QR-кодов ежедневно соответствует объёму топлива, находящегося в свободной продаже на сутки, уточнил глава региона.

Ограничения на АЗС на продажу топлива ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей.

Михаил Развожаев Севастополь
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