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Водоснабжение Донецка прервано в результате атаки на энергосистему

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прервано водоснабжение Донецка, Ясиноватой и части Макеевки в результате атаки на энергосистему Донецкой Народной Республики, сообщили в пятницу в компании "Вода Донбасса".

"В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточена фильтровальная станция и прекращена подача воды на города: Донецк, Ясиноватая, часть Червоногвардейского района Макеевки", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Водоснабжение региона сильно осложнено в результате полного или частичного разрушения в результате боевых действий всех узлов и насосных станций единственного канала, снабжающего Донбасс питьевой водой "Северский-Донец - Донбасс". Во многие города ДНР включая Донецк вода подается на несколько часов по графику один раз в три дня.

ДНР Донецк Ясиноватая Макеевка Вода Донбасса
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