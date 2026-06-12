Суд арестовал водителя автобуса, сбившего насмерть четырех человек в Екатеринбурге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде ареста водителю автобуса - гражданину Киргизии Икромжону Хамраеву, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В минувшую среду у храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли. Шесть человек пострадало.

"Под стражей обвиняемому предстоит пробыть по 10 августа 2026 года", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов.

Ранее суд арестовал директора транспортной компании ООО "АВТО-НОМ" Алексея Яркова (этой компании принадлежит автобус - ИФ). По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей.

В отношении водителя возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а в отношении директора компании-перевозчика - дело об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).