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Белоусов заявил, что в 2026 г. войска получат более 20 тыс. беспилотников для грузов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в этом году в войска будет поставлено более 20 тыс. дронов, которые способны доставлять грузы, линейка БПЛА увеличилась.

"В этом году около 20 000 таких (дронов - ИФ) будут поставлены в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-й - это изделие знаменитое, оно не очень качественное было, сейчас вот дорабатывают. В этом году уже больше десятка", - сказал Белоусов на встрече президента РФ с военнослужащими, участниками СВО.

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Андрей Белоусов Минобороны РФ
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