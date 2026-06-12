Белоусов сказал, что штурмовые подразделения в зоне СВО обеспечат переносными средствами РЭБ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что переносными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обеспечат все штурмовые подразделения, которые действуют в зоне специальной военной операции.

"Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений, задача такая стоит, в носимом РЭБе, наиболее эффективном, которые показали себя в боевых условиях и по весу, и по диапазону частот. Все отработаем и полностью закрываем потребность", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с военнослужащими, участниками СВО.