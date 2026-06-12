ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам Белгородской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в оперштабе региона.

"В Валуйском округе в селе Казинка от атаки дрона повреждено остекление административного здания и социального объекта. В селе Долгое два дрона ударили по соцобъекту - пробита кровля", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

В селе Графовка Шебекинского округа вследствие детонации беспилотника повреждены остекление в двух МКД и инфраструктурный объект, от удара второго дрона посечен автомобиль. В селе Новая Таволжанка пробита крыша частного дома, в селе Белянка повреждены фасад и остекление в одном из зданий предприятия. В Шебекино при атаке дрона повреждён кузов автомобиля.

В селе Берёзовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов огнем уничтожены две хозпостройки и ангар, в поселке Борисовка - поврежден фасад административного здания. В селе Грузское - газовая труба и машина на территории предприятия. В посёлке Вейделевка беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта - повреждена ёмкость.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа в двух частных домах разбиты окна и посечены заборы. В селе Черемошное FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна.

В селе Доброе Грайворонского округа при детонации дрона загорелась надворная постройка - возгорание потушено. В селе Почаево в результате обстрела и удара дрона пробиты кровли, повреждены окна, фасады восьми частных домов и четырёх хозпостроек, а также газовая труба и два автомобиля.

В посёлке Пролетарский Ракитянского округа от детонации FPV-дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома и пять легковых автомобилей.