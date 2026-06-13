Белгородская область за сутки подверглась 83 атакам

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 83 атаках на регион за минувшие сутки.

Ударам подверглись 10 муниципалитетов области. ВСУ пять раз применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также восемь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений 123 беспилотника были сбиты и подавлены.

В результате атак ранения получили три мирных жителя. Двое пострадавших продолжают стационарное лечение, добавил Шуваев.