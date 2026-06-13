Поиск

Белгородская область за сутки подверглась 83 атакам

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 83 атаках на регион за минувшие сутки.

Ударам подверглись 10 муниципалитетов области. ВСУ пять раз применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также восемь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений 123 беспилотника были сбиты и подавлены.

В результате атак ранения получили три мирных жителя. Двое пострадавших продолжают стационарное лечение, добавил Шуваев.

Белгородская область Александр Шуваев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

 Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

 Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре на административной границе с Крымом

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА произошел пожар в зоне промышленной инфраструктуры

Морской терминал загорелся в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

 США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево

 Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево

Что произошло за день: пятница, 12 июня

Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

 Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам

 Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9887 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов