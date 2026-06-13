Машина "скорой" и соцобъект повреждены дронами в Белгородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о повреждениях, нанесенных ударами украинских дронов в двух муниципалитетах минувшей ночью.

"Сегодня ночью от удара дрона в селе Большетроицкое (Шебекинского округа - ИФ) повреждены автомобиль СМП и социальный объект", - говорится в сообщении оперштаба.

Также в ночь на субботу и утром от атак дронов в селе Косилово Грайворонского округа поврежден объект инфраструктуры на территории предприятия, в селе Новостроевка-Первая загорелось складское помещение, в селе Доброе повреждены частный дом и машина. Кроме того, в Грайвороне повреждения получил коммерческий объект и сгорел автомобиль.