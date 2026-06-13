Поиск

Машина "скорой" и соцобъект повреждены дронами в Белгородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о повреждениях, нанесенных ударами украинских дронов в двух муниципалитетах минувшей ночью.

"Сегодня ночью от удара дрона в селе Большетроицкое (Шебекинского округа - ИФ) повреждены автомобиль СМП и социальный объект", - говорится в сообщении оперштаба.

Также в ночь на субботу и утром от атак дронов в селе Косилово Грайворонского округа поврежден объект инфраструктуры на территории предприятия, в селе Новостроевка-Первая загорелось складское помещение, в селе Доброе повреждены частный дом и машина. Кроме того, в Грайвороне повреждения получил коммерческий объект и сгорел автомобиль.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

 Запутавшийся и раненый кит спасен в Баренцевом море

Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

 Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре на административной границе с Крымом

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА произошел пожар в зоне промышленной инфраструктуры

Морской терминал загорелся в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

 США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево

 Ограничения отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево

Что произошло за день: пятница, 12 июня

Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

 Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам

 Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9887 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов