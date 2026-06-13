Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновляется в субботу днем после временной приостановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Движение транспорта приостановили около 21:00 пятницы. После закрытия рейда в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сейчас она отменена.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, за ночь над городом сбили более 25 украинских БПЛА, повреждены окна в квартирах и автомобиль. Люди не пострадали.