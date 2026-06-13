Более 25 украинских БПЛА сбили в Севастополе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более 25 украинских БПЛА сбили в Севастополе за ночь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"Сбито больше 25 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе - автомобиль", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога звучала в городе с перерывами с 22:01 пятницы по московскому времени. Она была отменена в 8:47 субботы.