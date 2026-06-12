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Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в пятницу вечером, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Севастополь
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