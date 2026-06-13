Авария произошла на химзаводе "Титановых инвестиций" на севере Крыма

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аварийная ситуация зафиксирована на химзаводе филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске (Крым), сообщил глава администрации города Василий Телиженко в субботу.

"Нахожусь на заводе Титановые инвестиции, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации выполняют задачи по устранению аварии", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, на месте работают лаборатории. Превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Причины аварии и ее характер Телиженко не уточнил.