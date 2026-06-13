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Авария произошла на химзаводе "Титановых инвестиций" на севере Крыма

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аварийная ситуация зафиксирована на химзаводе филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске (Крым), сообщил глава администрации города Василий Телиженко в субботу.

"Нахожусь на заводе Титановые инвестиции, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации выполняют задачи по устранению аварии", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, на месте работают лаборатории. Превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Причины аварии и ее характер Телиженко не уточнил.

Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. В июле 2022 года компания перешла под управление "Росхима". В производственную структуру входят два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофос и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла.

Армянск Крым Василий Телиженко Титановые инвестиции
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