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Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге, погибла женщина

Жителей дома эвакуируют

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женщина погибла, мужчина ранен в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь, уточнил глава региона.

Идет эвакуация жителей дома, добавил губернатор. Развернут пункт временного размещения.

В регионе сохраняется беспилотная опасность, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область
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